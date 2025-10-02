Путин: в работе ООН много проблем, но лучше пока ничего нет

Президент Владимир Путин заявил, что в работе Организации Объединенных Наций (ООН) очень много проблем, но ее потенциал только начинает раскрываться.

«Вопрос на самом деле в том, как мы сами, те самые объединенные, сейчас, к сожалению, разъединенные нации, эти возможности используем. Спору нет. ООН сталкивается со сложностями, так или иначе»,— сказал господин Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай». Он отметил, что международных организаций лучше, чем ООН, пока нет.

По словам президента, в процессе реформирования ООН важно «не потерять, не исказить основной смысл» организации, который был заложен при ее создании и обретен в процессе сложного развития. Глава государства также выразил уверенность, что потенциал ООН раскроется «в наступающую эпоху».

Владимир Путин также сказал, что ООН вобрала в себя множество культур и политических традиций. По его словам, разнообразие позволило организации стать по-настоящему многополярной задолго до того, как таким стал мир.