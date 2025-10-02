Путин связал распад СССР с желанием властей РФ избавиться от конфликта с Западом

Президент России Владимир Путин считает, что распад СССР был связан с позицией руководства страны в то время. По его словам, власти стремились избавиться от «идеологической конфронтации» с западными странами.

«Я думаю, что роспуск Советского Союза был связан с позицией тогдашнего руководства России избавиться от всякой идеологической конфронтации»,— сказал господин Путин на заседании клуба «Валдай».

Он также отметил, что двусторонние проблемы России и Украины были объективным последствием распада СССР из-за сложных геополитических трансформаций страны.