Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему, «ставки чрезвычайно высоки».

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

По словам президента, вопросы полицентричности в мире заслуживают сегодня особого внимания. При этом многополярность в мире уже по факту сложилась, считает глава государства.

В современном мире надо искать точки соприкосновения, сказал Владимир Путин. Он отметил, что внешнеполитическое пространство сегодня демократично, оно открывает возможности большинству числу стран.