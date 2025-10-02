Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России

Президент России Владимир Путин заявил, что руководствоваться национальными интересами своей страны, как это делает нынешняя администрация президента США Дональда Трампа, — рациональных подход. По его словам, одним из таких интересов для России является восстановление полноформатных отношений с Соединенными Штатами.

«Если все руководствуются этим, занимаясь собой и не размениваясь на ненужные амбиции, обнаруживается, что и общий язык с остальными найти легче. В качестве примера можно привести и сегодняшний опыт взаимодействия России с Соединенными Штатами»,— сказал Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент отметил, что у России и США «немало противоречий», а взгляды стран на многие проблемы расходятся. «Для таких крупных держав это нормально, на самом деле, естественно абсолютно»,— заявил Владимир Путин.

Лусине Баласян