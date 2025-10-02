Президент Владимир Путин заявил, что европейские политики пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем в своих странах, создавая образ врага в лице России. Попытки убедить людей в том, что Россия хочет напасть на НАТО, по словам президента, может объясняться некомпетентностью западной элиты или ее непорядочностью.

«Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают»,— сказал Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Честно говоря, так и хочется сказать: уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами»,— добавил президент России.

По словам Владимира Путина, «блоковые замашки, заведомо запрограммированные на конфронтацию, безусловно, теперь анахронизм, не имеющий смысла». «Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, оно бессмысленно, не нужно и просто абсурдно, оно уводит от реальных проблем и вызовов»,— подчеркнул президент.

Лусине Баласян