Путин: многополярность в мире уже сложилась

Президент Владимир Путин посвятил свое выступление на заседании клуба «Валдай» проблемам многополярности и полицентричности. По его словам, многополярность в мире уже сложилась и определяет рамки, в которых действуют государства.

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

«Надо искать точки соприкосновения и совпадения интересов. Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел, "там за туманами", ну, или "там за океанами"»,— сказал Владимир Путин. Он также добавил, что многополярность стала следствием попыток западных стран «установить и сохранить глобальную гегемонию».

При этом, как уточнил президент, пространство многополярности очень динамично. «Перемены происходят быстро, как я уже сказал, и порой внезапно, просто в одночасье. Реагировать приходится моментально, что называется, в режиме реального»,— пояснил он.

Владимир Путин также сказал, что пространство многополярности демократично и открывает дорогу для большого числа политических и экономических игроков. Большую роль, чем когда-либо, «играет культурно-историческая, цивилизационная специфика разных стран».