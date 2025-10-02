Путин обвинил НАТО в военном конфликте на Украине

Президент Владимир Путин считает, что военные действия на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО не приближалось к границам России. Также среди причин ввода войск он назвал отсутствие «реального суверенитета» Украины.

«Этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с администрацией, байденовской администрацией. Если бы Украину не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, если бы не использовали для этого Северо-Атлантический блок, который продвигался к нашим границам, если бы Украина сохранила в конце концов свою независимость, свой реальный суверенитет»,— сказал Владимир Путин, когда выступал на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Также Владимир Путин считает, что конфликта бы не было, если бы президентом США в 2020 году переизбрался Дональд Трамп. Военные действия не прекращаются из-за действий европейских стран, добавил он.