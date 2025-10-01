Главные новости за 1 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Компания «Южный проект», подконтрольная банку «Россия», за 1,85 млрд руб. приобрела Крымский винодельческий завод, ранее входивший в «Алеф-Виналь».

Вертолетом с горы Фишт в Адыгее эвакуировали всех туристов.

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал второго соответчика по иску Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей РФ Виктору Момотову — Ивана Марченко.

Компания «Ростовавтомост» из Ростова-на-Дону станет подрядчиком на строительстве третьей очереди второго этапа автомобильной дороги «Обход города Майкопа» в Адыгее за 14 млрд руб.

Шесть человек, пострадавших при атаке беспилотников на Новороссийск и Туапсинский округ, продолжают лечение в медицинских учреждениях Краснодарского края.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о назначении Игоря Галася первым заместителем главы региона.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, сейчас в регионе нет перебоев с поставками топлива на АЗС.

В то же время власти Крыма сообщили о сохраняющемся дефиците автомобильного топлива на АЗС, несмотря на принимаемые совместно с федеральными структурами меры. Для стабилизации ситуации введено ограничение на розничную продажу — не более 20 литров в одни руки.

Совладелец гостиничной сети «Мартон» Андрей Марченко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных как с экономическими преступлениями, так и с военной службой.

Антона Казанова назначили управляющим делами краевой администрации.

В Новороссийске произошло аварийное отключение линии 110 кВ, что привело к остановке работы подстанций Кирилловская, Южная и Приморская. Причиной сбоя стала авария на подстанции «Северо-западная». Без электроснабжения остались около 100 тыс. жителей.