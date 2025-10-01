Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Банк «Россия» выкупил Крымский винзавод за 1,85 млрд рублей

Компания «Южный проект», подконтрольная банку «Россия», за 1,85 млрд руб. приобрела Крымский винодельческий завод, ранее входивший в «Алеф-Виналь». В портфель предприятия входят коньячный бренд «Старый Крым» и вина Villa Krim, однако производство на заводе сейчас остановлено. Для модернизации и перезапуска потребуется более 1,7 млрд руб., сообщает «Ъ».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сделка по продаже 100% акций АО «Крымский винодельческий завод» была заключена 22 сентября. Основным владельцем «Южного проекта» выступает АО «АБ "Россия"», контролирующее 99,9% долей. Ранее банк уже инвестировал в крымский винодельческий бизнес: в 2017 году «Южный проект» купил завод «Новый свет» за 1,55 млрд руб., а в 2020 году вложил 5,32 млрд руб. в «Массандру».

Крымский винзавод объединяет национализированные в 2023 году активы «Алеф-Виналь». Предприятие контролировалось украинским бизнесменом Вадимом Ермолаевым и было одним из крупнейших производителей алкоголя в Крыму. В его портфеле 687 га виноградников, мощности производства вина — 969 тыс. дал в год, коньяка — 309 тыс. дал, однако сейчас выпуск продукции не ведется.

Эксперты отмечают, что на виноградниках требуется восстановление шпалер и посадка лоз. Общие инвестиции оцениваются в 1,7 млрд руб. Финансовый план завода предполагает выход на продажи на 3 млрд руб. к 2030 году. Предприятие планирует войти в свободную экономическую зону для получения налоговых льгот.

По мнению специалистов, рынок виноделия в Крыму остается сложным: рентабельность снизилась до минус 6,5% в I квартале 2025 года, что связано с санкционными рисками и логистическими трудностями. При этом доля российских вин в потреблении растет — за январь—июль 2025 года она достигла 60,3% в тихом сегменте и 71,6% в игристом.

