«Ростовавтомост» достроит обход Майкопа за 14 млрд рублей

Компания «Ростовавтомост» из Ростова-на-Дону станет подрядчиком на строительстве третьей очереди второго этапа автомобильной дороги «Обход города Майкопа» в Адыгее. Об этом сообщается в портале госзакупок.

Контракт заключен по начальной цене 14,4 млрд руб. Заказчиком выступает ГБУ «Управление автомобильных дорог "Адыгеяавтодор"». Срок исполнения договора определен до 15 декабря 2032 года. Финансирование будет обеспечено из республиканского бюджета Адыгеи за счет субсидий, выделенных «Адыгеяавтодору» на капитальные вложения.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить комплекс подготовительных и земляных работ, возвести искусственные сооружения, обустроить трассу и провести пусконаладочные мероприятия.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ростовавтомост» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 1998 году. Основное направление деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор компании — Станислав Тюкалов. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 2,6 млрд руб., при этом был зафиксирован убыток в размере 380 тыс. руб.

Ранее стало известно, что конкурс на строительство третьей очереди второго этапа обхода Майкопа был объявлен 28 августа 2025 года.

