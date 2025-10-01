Без света остались около 100 тысяч жителей Новороссийска

В Новороссийске произошло аварийное отключение линии 110 кВ, что привело к остановке работы подстанций Кирилловская, Южная и Приморская. Причиной сбоя стала авария на подстанции «Северо-западная». Без электроснабжения остались около 100 тыс. жителей Приморского, Центрального и Южного внутригородских районов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Одновременно вышла из строя подстанция «ДСК», однако ее работа уже восстановлена. В Приморском районе подача энергии возобновлена, на подстанции Южная нагрузка постепенно набирается. Без света остается подстанция «Северо-западная», из-за чего около 20 тыс. человек в центральной части города по-прежнему обесточены — отключено 84 трансформаторные подстанции.

Сроки полного восстановления электроснабжения ориентировочно обозначены к полуночи.

Вячеслав Рыжков