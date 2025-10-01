С горы Фишт в Адыгее эвакуировали всех туристов
Вертолетом с горы Фишт в Адыгее эвакуировали всех туристов. Об этом сообщает МЧС России.
Фото: Пресс-служба МЧС России
Пострадавшего альпиниста доставили на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи и передали медицинским работникам скорой помощи. Погибшего туриста после эвакуации передали следственным органам Республики Адыгея.
Еще четверых альпинистов, которым не потребовалась медицинская помощь, доставили к месту стоянки их автомобилей.
Эвакуация туристов велась с 29 сентября. При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один — пострадал, второй — погиб. Всего в составе зарегистрированной тургруппы было шесть человек.