Вертолетом с горы Фишт в Адыгее эвакуировали всех туристов. Об этом сообщает МЧС России.

Фото: Пресс-служба МЧС России

Пострадавшего альпиниста доставили на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи и передали медицинским работникам скорой помощи. Погибшего туриста после эвакуации передали следственным органам Республики Адыгея.

Еще четверых альпинистов, которым не потребовалась медицинская помощь, доставили к месту стоянки их автомобилей.

Эвакуация туристов велась с 29 сентября. При подъеме по северному склону горы Фишт двое альпинистов сорвались со скалы. Один — пострадал, второй — погиб. Всего в составе зарегистрированной тургруппы было шесть человек.

Алина Зорина