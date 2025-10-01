Игорь Галась назначен первым вице-губернатором Кубани

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края поддержали предложение губернатора Вениамина Кондратьева о назначении Игоря Галася первым заместителем главы региона. Решение принято на 66-й сессии ЗСК, сообщает пресс-служба администрации региона.

С 2015 года Игорь Галась занимал должность вице-губернатора, а с октября 2021 года — первого заместителя губернатора. Он курировал работу регионального минфина и министерства экономики, департамента финансово-бюджетного надзора и департамента по регулированию контрактной системы. На новом посту чиновник продолжит отвечать за финансово-экономический блок.

Игорь Галась родился 1 апреля 1976 года в станице Староминской. В 1997 году окончил Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Финансы и кредит». В 2001 году возглавил финансовое управление Староминского района, позднее стал заместителем руководителя департамента по финансам, бюджету и контролю администрации края. В 2012 году был назначен министром экономики Кубани, а в октябре 2015 года получил пост вице-губернатора.

Анна Гречко