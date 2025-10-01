В Краснодаре арестован соответчик по делу к председателю Совета судей Момотову

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал второго соответчика по иску Генеральной прокуратуры к председателю Совета судей РФ Виктору Момотову — Ивана Марченко. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По решению суда Иван Марченко заключен под стражу на два месяца. Ранее был арестован его отец Андрей Марченко, который также является соответчиком по делу.

В иске Генпрокуратуры указывается, что Виктор Момотов в период работы судьей Верховного суда РФ «занимался нелегальным бизнесом, уклонялся от уплаты налогов в особо крупном размере и использовал судебные полномочия для защиты капитала, приобретенного с нарушением антикоррупционного законодательства».

По версии ведомства, имущество оформлялось на Андрея и Ивана Марченко, которые проходят ответчиками вместе с Момотовым.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Виктора Момотова после его заявления об отставке. Он стал судьей Верховного суда в 2010 году, в 2016-м был избран председателем Совета судей РФ, а в декабре 2022 года переизбран на новый срок.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда и председателя Совета судей Виктора Момотова, а также 22 аффилированных с ним лиц.

Анна Гречко