Антона Казанова назначили управляющим делами администрации Краснодарского края

Антона Казанова назначили управляющим делами краевой администрации. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Антон Казанов родился 10 февраля 1980 года в Газалкенте Ташкентской области. Он окончил Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, получив специальность инженера-технолога.

С 2004 по 2016 год господин Казанов возглавлял ООО «Карельская домостроительная компания» в Краснодаре. До 2023 года работал заместителем директора государственного казенного учреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий краевой администрации. На госслужбу он пришел в 2024 году, заняв пост заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края.

Алина Зорина