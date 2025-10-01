Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Антона Казанова назначили управляющим делами администрации Краснодарского края

Антона Казанова назначили управляющим делами краевой администрации. Соответствующее распоряжение подписано главой региона Вениамином Кондратьевым, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Антон Казанов родился 10 февраля 1980 года в Газалкенте Ташкентской области. Он окончил Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, получив специальность инженера-технолога.

С 2004 по 2016 год господин Казанов возглавлял ООО «Карельская домостроительная компания» в Краснодаре. До 2023 года работал заместителем директора государственного казенного учреждения по эксплуатации и содержанию административных зданий краевой администрации. На госслужбу он пришел в 2024 году, заняв пост заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края.

Алина Зорина

Новости компаний Все