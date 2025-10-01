Главные новости за 1 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Новый полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя сегодня во второй половине дня заехал в здание ведомства на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Представления коллективу не было, чиновник сразу прошел в кабинет, где около 17 часов ему была представлена администрация и руководство полпредства.

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова отказалась от мандата депутата Госдумы, который освобождается после перехода Олега Нилова на пост аудитора Счетной палаты РФ. По словам главы петербургских эсеров, она сосредоточится на предстоящих выборах в Заксобрание Петербурга и Госдуму, результаты которых повлияют на будущее жителей города.

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» во второй игре подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ледовом дворце, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На этот раз победителя смогли выявить только в овертайме, победную шайбу гостей забросил Роберт Нарделла, который становится «злым гением» армейцев.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) опубликовал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории, согласно которому Думская улица и Перинная линия станут пешеходными. Распоряжение действует до 17 сентября 2026 года. Инициатором подготовки документов по планировке выступило АО «Ильич Плюс», оно же профинансирует работы.

Красносельский районный суд взыскал с курьера на самокате почти 1,6 млн рублей за наезд на жительницу Санкт-Петербурга. В эту сумму вошли компенсация убытков и морального вреда, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Инцидент случился в мае 2022 года, после ДТП петербурженка оказалась на инвалидном кресле и была вынуждена обратиться к услугам сиделки.

Петербургский парламент принял в третьем чтении закон о выдаче звания «Житель блокадного Ленинграда» без учета срока проживания в осажденном Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб». По предыдущему закону минимальный срок проживания в блокадном Ленинграде составлял три месяца.

Смольный перебазирует исполнительные органы в здание административного и общественного делового комплекса «Невская ратуша». Объект оснастят мебелью для переезда до 1 апреля 2026 года, следует из проекта распоряжения правительства Санкт-Петербурга. Телекоммуникационными сервисами и услугами связи сотрудников обеспечит комитет по информатизации и связи.

Музей-заповедник «Петергоф» продлил работу фонтанов Нижнего парка и Верхнего сада до 4 ноября. Решение принято, чтобы петербуржцы и гости города имели больше возможностей увидеть достопримечательности. В пресс-службе ГМЗ «Петергоф» уверены, что ночные заморозки до -5 не будут угрожать работе водных объектов.

Компания Element получила разрешение на строительство бизнес-центра площадью 30 тыс. кв. на Левашовском проспекте, 15. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе застройщика. Проектом предусмотрено строительство восьмиэтажного здания разбитого на три сектора. Бизнес-центр будет относиться к классу A.

Сбежавшего из Ленинградского зоопарка большого индийского калао заметили у станции метро «Чкаловская» 1 октября около одиннадцати часов утра. Птица-носорог сидела на дереве около четверти часа, а затем упорхнула к «Спортивной». По словам пресс-секретаря зоопарка Анны Чугуновой, пока беглец находится высоко, к нему невозможно подобраться.

Собственником офиса площадью 450 кв. м в бизнес-центре класса А «Аквилон Links» на Парфеновской ул., 12, стала Российско-Германская внешнеторговая палата (РГВТП), сообщил 1 октября брокер сделки компания Maris. Ассоциация приобрела офис в Адмиралтейском районе с черновой отделкой и будет приспосабливать помещения под мероприятия с членами палаты.

Дело Вероники Наумовой из Екатеринбурга, которую суд приговорил к 24 годам колонии по обвинению в убийстве опекаемого ребенка, направили в апелляционный суд Петербурга. Наумова в июне 2023 года объявила в розыск пятилетнего Далера Бобиева, над которым взяла опеку. Спустя несколько дней останки мальчика нашли в гараже, арендованном опекуном.

Спектакль «Вишневый сад» Уланбека Баялиева убрали из репертуара театра имени Ленсовета, сообщает пресс-служба культурного учреждения 1 октября. Подробности принятого решения в театре не раскрывают, однако приглашают на прощальные показы 16 октября, 5 ноября и 9 декабря.