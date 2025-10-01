Российско-Германская внешнеторговая палата купила офис в БЦ «Аквилон Links»

Собственником офиса площадью 450 кв. м в бизнес-центре класса А «Аквилон Links» на Парфеновской ул., 12, стала Российско-Германская внешнеторговая палата (РГВТП), сообщил 1 октября брокер сделки компания Maris.

РГВТП — одна из крупнейших в России международных бизнес-ассоциаций, в состав которой входят примерно 750 немецких, российских и международных компаний. Ассоциация приобрела офис в Адмиралтейском районе с черновой отделкой и будет приспосабливать помещения под мероприятия с членами палаты. БЦ «Аквилон Links» был построен в Адмиралтейском районе в 2022 году, его общая площадь превышает 11,2 тыс. кв. м.

По данным Maris, в первом полугодии 2025 года в Петербурге были введены в эксплуатацию пять офисных объектов совокупной арендопригодной площадью более 80 тыс. кв. м. На второе полугодие 2025-го девелоперы анонсировали ввод в эксплуатацию порядка 39 тыс. кв. м офисной недвижимости. Общая арендопригодная площадь офисов классов А и В за январь—июнь составляла 4,35 млн кв. м. В случае благоприятной экономической ситуации валовый объем ввода спекулятивных офисных площадей в этом году, по предварительным оценкам аналитиков Maris, удвоится относительно итогового показателя 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания из структуры «Газпрома» арендовала крупный офис в БЦ «Северная Пальмира».

Александра Тен