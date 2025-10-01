ЗакС Петербурга принял закон об упрощенной выдаче звания блокадника в третьем чтении

Петербургский парламент принял в третьем чтении закон о выдаче звания «Житель блокадного Ленинграда» без учета срока проживания в осажденном Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

По предыдущему закону минимальный срок проживания в блокадном Ленинграде составлял три месяца. Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко, выступая перед депутатами во время первого чтения, назвал законопроект долгожданным и заявил, что инициативу поддержали на федеральном уровне. Чиновник отметил, что звания «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда» вручаются без привязки к сроку.

«Принятие законопроекта позволит оставшимся с нами жителям блокадного города получить статус ветеранов Великой Отечественной войны, предоставить льготы, предусмотренные федеральным законодательством»,— отмечал господин Сухенко. Согласно закону, ветераны войны, например, получают повышенную пенсию, компенсацию 50 % коммунальных платежей, а также могут получить жилье за счет средств федерального бюджета.

Артемий Чулков