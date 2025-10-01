СКА не смог взять реванш у «Торпедо» за поражение в конце сентября

Петербургский хоккейный клуб СКА проиграл нижегородскому «Торпедо» во второй игре подряд в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, проходившая в Ледовом дворце, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Игроки петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» от 1 октября

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» от 1 октября

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Армейцы бодро начали встречу, а во втором тайме и вовсе забросили в ворота соперника две шайбы. Первая случилась на 35-й минуте встречи, большинство реализовал Игорь Ларионов-младший. Спустя три минуты защитник Бреннан Менелл, выражавший на неделе готовность сыграть за сборную Россию, укрепил преимущество хозяев.

В третьем периоде гости сумели отыграться. Сначала прострел Егор Соколова на дальнюю штангу замкнул Егор Виноградов. На 54-й минуте нижегородцы реализовали буллит усилиями Василия Атанасова. В овертайме победу гостям принес Роберт Нарделла, который уже вторую встречу подряд становится «злым гением» армейцев.

Андрей Маркелов