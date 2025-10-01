Апелляционный суд Петербурга рассмотрит дело обвиняемой в убийстве и пытках ребенка
Дело Вероники Наумовой из Екатеринбурга, которую суд приговорил к 24 годам колонии по обвинению в убийстве опекаемого ребенка, направили в апелляционный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Объем дела составил 32 тома.
Обвиняемая в убийстве опекаемого ребенка Вероника Наумова, дело которой будет рассматривать апелляционный суд Петербурга
Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда
Наумова в июне 2023 года объявила в розыск пятилетнего Далера Бобиева, над которым взяла опеку. Спустя несколько дней останки мальчика нашли в гараже. который арендовала опекун. Экспертиза показала, что ребенок погиб за несколько месяцев до объявления в розыск.
Суд и следствие установили, что Наумова задушила мальчика в ванной с водой, перед этим связав руки и ноги. К издевательствам опекун привлекла племянника своего супруга Даниила Егольникова.
Суд назначил последнему пять лет колонии общего режима. Егольников свою вину полностью признал, Наумова признает вину только в мошенничестве при получении пособий на Бобиева.
