Суд взыскал с курьера на самокате 1,5 млн рублей за наезд на петербурженку

Красносельский районный суд взыскал с курьера на самокате почти 1,6 млн рублей за наезд на жительницу Санкт-Петербурга. В эту сумму вошли компенсация убытков и морального вреда, сообщила глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Пострадавшая по имени Елена подала иск на миллион рублей в качестве компенсации морального вреда к ООО «Шеринговые технологии» и ООО «Яндекс. Еда». Ее сбил курьер на самокате в мае 2022 года, в результате чего петербурженка оказалась на инвалидном кресле, вынуждена была пользоваться ходунками и костылями, а также обратиться за услугами сиделки. Пострадавшая просила взыскать убытки в размере 679 тыс. рублей.

Иск был удовлетворен частично — вместо миллиона взыскали 900 тыс. рублей. Также курьера обязали оплатить госпошлину в размере 21,5 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что мундеп из Петербурга предложил запретить движение на СИМ около школ и поликлиник.

Татьяна Титаева