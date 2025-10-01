Девелопер Element построит бизнес-центр площадью 30 тыс. кв. м в Петроградском районе
Компания Element получила разрешение на строительство бизнес-центра площадью 30 тыс. кв. на Левашовском проспекте, 15. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе застройщика.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Проектом предусмотрено строительство восьмиэтажного здания разбитого на три сектора. Бизнес-центр будет относиться к классу A.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что КГИОП разрешил построить новый БЦ на участке рядом с Левашовским хлебозаводом