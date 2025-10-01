Упорхнувшую из зоопарка птицу-носорога заметили у станции метро «Чкаловская»

Сбежавшего из Ленинградского зоопарка большого индийского калао заметили у станции метро «Чкаловская» 1 октября около одиннадцати часов утра, сообщает «Фонтанка». Птица-носорог сидела на дереве около четверти часа, а затем упорхнула к «Спортивной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбежавший из Ленинградского зоопарка большой индийский калао

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Сбежавший из Ленинградского зоопарка большой индийский калао

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

По словам пресс-секретаря зоопарка Анны Чугуновой, пока беглец находится на дереве, к нему невозможно подобраться. Она выразила надежду, что калао проголодается и спустится на землю за любимыми фруктами, которые предусмотрительно разложили на Петроградской стороне.

Госпожа Чугунова уточнила, что на данный момент птица-носорог ведет себя спокойно, ей немного докучают вороны, но не нападают. Ночью в зоопарк звонил петербуржец, который рассказал, что большой индийский калао сидел прямо у его окна на дереве.

Его попросили оставить открытым окно, включить свет и положить фруктов на подоконник. Однако хитрый калао не попался на приманку. Если вы увидите беглеца, то следует позвонить сотруднику отдела «Орнитология» по номеру +7 904 636-41-63.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что птица-носорог упорхнула из зоопарка 30 сентября во время пересадки из летнего в зимний вольер. Проблема в том, что калао вырос в неволе и не имеет опыта выживания в дикой природе, тем более в условиях низких температур.

Андрей Маркелов