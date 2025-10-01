Игорь Руденя приехал в Петербург

Новый полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя сегодня во второй половине дня заехал в здание ведомства на Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Об этом сообщили источники «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Представления коллективу не было, он прошел в кабинет, где около 17 часов ему была представлена администрация и руководство полпредства, — сообщил источник. — Затем по видеосвязи он провел совещание окружного Оперативного штаба по вопросам комплектования войск СЗФО».

Также господин Руденя привез с собой, на данный момент, одного помощника. Как отметил источник «Ъ-СПб», — спокойный, без уведомления рядовых сотрудников, заезд новых полпредов в офис давно не событие, это, скорее, рутинная процедура, так как официальный протокол представления коллективу не предусмотрен. Но, как обычно, ожидали другого.

Ранее в общении с «Ъ» политологи говорили, что Игорь Руденя не склонен к общению со СМИ. Подробнее о назначении господина Рудени на пост полпреда СЗФО читайте в материале «Дан приказ Твери на Запад».

Андрей Ершов