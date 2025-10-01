Лидер петербургских эсеров Надежда Тихонова отказалась от мандата депутата Госдумы

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова отказалась от мандата депутата Госдумы, который освобождается после перехода Олега Нилова на пост аудитора Счетной палаты РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Об этом лидер фракции сообщила 1 октября в своем Telegram-канале после обсуждения ситуации с коллегами по партии. Госпожа Тихонова поблагодарила своего коллегу за многолетний труд и весомый вклад в представление интересов партии на региональном и федеральном уровне.

По словам главы петербургских эсеров, она сосредоточится на предстоящих выборах в Заксобрание Петербурга и Госдуму, результаты которых повлияют на будущее петербуржцев.

«Это сложнее делать, находясь постоянно в Москве и работая в качестве депутата федерального парламента. Я глубоко убеждена: если берешься за работу, выполнять ее надо с полной самоотдачей и на совесть»,— подчеркнула госпожа Тихонова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что до назначения аудитором Счетной палаты господин Нилов был депутатом Госдумы от Петербурга последние три созыва, до этого он работал в Законодательном собрании города.

Андрей Маркелов