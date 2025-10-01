«Невскую ратушу» до 1 апреля снабдят мебелью для перебазирования чиновников

Смольный перебазирует исполнительные органы в здание административного и общественного делового комплекса «Невская ратуша». Объект оснастят мебелью для переезда до 1 апреля 2026 года, следует из проекта распоряжения правительства Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Губернатору Александру Беглову до 1 декабря текущего года представят на утверждение график перебазирования чиновников в «Невскую ратушу». Комитет по информатизации и связи должен будет обеспечить сотрудников Смольного телекоммуникационными сервисами и услугами связи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что потребность в переезде в «Невскую ратушу» возникла в связи с необходимостью ремонта помещений, занимаемых Александром Бегловым в историческом здании Смольного института.

Татьяна Титаева