В Смольном готовятся сделать Думскую улицу и Перинную линию пешеходными

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) опубликовал распоряжение о подготовке проекта планировки и межевания территории, согласно которому Думская улица и Перинная линия станут пешеходными. Документ появился на сайте Смольного накануне вечером.

Распоряжение КГА действует до 17 сентября 2026 года. Согласно документу, соседняя улица Ломоносова на участке от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова — магистральная улица районного значения.

Инициатором подготовки документов по планировке выступило АО «Ильич Плюс», оно же профинансирует работы. Компания занимается управлением недвижимостью, в число ее активов входит торговый комплекс «Перинные ряды» по адресу: Думская улица, 4.

О планах превращения Думской улицы в зону для семейного отдыха с пешеходной зоной заговорили еще в 2023 году после закрытия питейных заведений на ней и соседней улице Ломоносова.

Глава Центрального района заявляла, что в новом общественном пространстве будет детская площадка и зеленая зона, на месте которой зимой будет появляться каток, а на пересечении улиц Думской и Ломоносова может появиться сцена для выступлений уличных музыкантов и проведения мероприятий.

Артемий Чулков