Театр имени Ленсовета убрал из репертуара спектакль «Вишневый сад»

Спектакль «Вишневый сад» Уланбека Баялиева убрали из репертуара театра имени Ленсовета, сообщает пресс-служба культурного учреждения 1 октября. Подробности принятого решения в театре не раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Фото: Театр имени Ленсовета Сцена из спектакля «Вишневый сад»

Фото: Театр имени Ленсовета

«Приходите на прощальные показы 16 октября, 5 ноября и 9 декабря»,— говорится в сообщении.

В культурном учреждении описывали постановку как возможность иначе взглянуть на привычный сюжет. Действие «Вишневого сада» на сцене театра имени Ленсовета проходило не в русской усадьбе, а в японском доме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спектакль «Лето одного года» с Алисой Фрейндлих и Олегом Басилашвили убрали из репертуара БДТ.

Андрей Маркелов