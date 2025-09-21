Главные новости за неделю 15–21 сентября. Ростов-на-Дону и область

На выборах губернатора Ростовской области победил Юрий Слюсарь, набрав 81,2% голосов. За его кандидатуру проголосовали более 1,5 млн избирателей.

Правительство включило шесть проектов Ростовской области в комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года, который охватывает транспорт, энергетику, образование и связь. Финансирование плана будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Кабинет министров планирует ежегодно отслеживать ход реализации программы.

В Ростове-на-Дону разработают концепцию создания непрерывного линейного экопарка вдоль реки Темерник. Планируется, что парк будет вписан в прибережную зону вдоль основного русла и притоков на протяжении 18 км.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила представления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина.

Кандидат в губернаторы Ростовской области Юрий Слюсарь получил от «Единой России» 62,1 млн руб. на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету, основная часть средств направлена на агитационные материалы — 37,3 млн руб.

Донские депутаты предложили изменить систему расчета оплаты потерь энергии на общем имуществе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). С соответствующим предложением парламентарии обратятся к федеральным властям.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указы об увольнении двух своих заместителей и трех министров. От должностей освобождены первый заместитель Игорь Гуськов и заместитель губернатора Андрей Пучков. В отставку также отправлены министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

Официально приступивший к исполнению обязанностей губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об упразднении в структуре донского правительства должностей двух заместителей губернатора.

Ростов-на-Дону попал в десятку городов-миллионников с наибольшим ростом стоимости вторичного жилья. В сентябре цена квадратного метра на вторичном рынке города составила 132,9 тыс. руб., что на 4,9% больше показателя годичной давности.

В центре и Западном жилом массиве Ростова-на-Дону завершился заключительный этап подготовки тепловых сетей – испытания на прочность и плотность. Восстановить подачу горячего водоснабжения в жилых домах с централизованной системой планируется 22 сентября.