Ростовская область получила господдержку шести инфраструктурных проектов

Правительство включило шесть проектов Ростовской области в комплексный план развития инфраструктуры до 2036 года, который охватывает транспорт, энергетику, образование и связь. О включении донских проектов в федеральный план, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко в своем Telegram-канале.

По информации госпожи Абрамченко, финансирование плана будет осуществляться из федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Кабинет министров планирует ежегодно отслеживать ход реализации программы.

«В 2026 году компания «Кей Поинт Ростов-на-Дону» запустит современный центр обработки данных на 880 серверных стоек. Через год «Росатом» завершит возведение Вербной ветроэлектростанции в Морозовском районе мощностью 92,5 МВт», — приводятся в сообщении слова вице-спикера.

Виктория Абрамченко так же пояснила, что на 2028 год намечена реализация трех масштабных проектов. Завершится реконструкция Новочеркасской ГРЭС, что позволит нарастить генерирующие мощности на 489 МВт. Также будет построен Багаевский гидроузел, благодаря которому пропускная способность Дона вырастет с 12 до 19 млн тонн грузов в год. Дополнительно появится 35,6-километровый участок автотрассы P-280 «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с Мариуполем, Мелитополем и Симферополем.

«Самый продолжительный проект касается образовательной сферы. К 2033 году планируется возвести новый кампус Донского государственного технического университета площадью свыше 90 тыс. кв. м, рассчитанный на 3 тыс. студентов»,— заключила представитель Госдумы.

