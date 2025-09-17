ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела против ростовского судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила представления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», следователи намерены возбудить в отношении Алексея Куделина новое уголовное дело о получении взятки (ч. 6. ст.290 УК РФ, предусматривает до 15 лет колонии).

Год назад Высшая квалификационная коллегия судей по представлениям главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дала разрешение на арест Алексея Куделина. Как сообщалось тогда, экс-председатель суда был замешан в громком коррупционном скандале в судебной системе Ростовской области в 2023 году.

В нем фигурируют бывшие председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, ее заместитель Татьяна Юрова и начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский.

