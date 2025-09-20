Ростов-на-Дону вошел в топ-10 по росту цен на вторичное жилье

Ростов-на-Дону попал в десятку городов-миллионников с наибольшим ростом стоимости вторичного жилья. В сентябре цена квадратного метра на вторичном рынке города составила 132,9 тыс. руб., что на 4,9% больше показателя годичной давности. Об этом сообщает «РБК Недвижимость» со ссылкой на данные федерального агентства недвижимости «Этажи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для сравнения — в среднем по России стоимость квадрата выросла лишь на 2,1% до 127,9 тыс. руб. Эксперты называют это минимальной динамикой за последние пять лет.

Причиной стагнации аналитики считают высокую стоимость ипотечных кредитов, которая ограничивает спрос и заставляет владельцев предлагать рекордные скидки. Особенно это касается малых и средних населённых пунктов, где недвижимость иногда даже дешевеет.

«В крупных городах-миллионниках цены продолжают расти. Рост в Ростове оказался выше общероссийского, однако уступает лидерам рейтинга — Перми (12,6%), Казани (12%) и Воронежу (8,5%). Москва с показателем 4,5% заняла только 11-е место среди 16 городов-миллионников»,— поясняют в сообщении.

Аналитики прогнозируют, что снижение ипотечных ставок может привести к более заметному росту цен на вторичном рынке из-за накопившегося спроса.

Валентина Любашенко