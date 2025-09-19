В правительстве Ростовской области упразднили две должности

Официально приступивший к исполнению обязанностей губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об упразднении в структуре донского правительства должностей двух заместителей губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместители главы области одновременно возглавляли министерство финансов, а также министерство сельского хозяйства и продовольствия. Теперь возглавлять ведомства будут руководители в должности министров. Деятельность министерства финансов будет курировать сам Юрий Слюсарь, а работу аграрного ведомства – его первый заместитель Алексей Господарев.

Кроме того, губернатор перераспределил полномочия других своих заместителей. Так, кураторство деятельности казачества передано из ведения заместителя губернатора Сергея Бодрякова к заместителю губернатора Михаилу Корнееву. Соответствующие указы также подписаны.

Константин Соловьев