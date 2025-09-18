В ВТБ спрогнозировали массовое внедрение ИИ-агентов в крупных компаниях

На российском рынке к 2030 году все крупные компании интегрируют в свои процессы ИИ-агенты. Вопрос только в том, будут ли это собственные разработки, либо сторонние инструменты. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках международного форума Kazan Digital Week – 2025.



ИИ-агентам делегируют ряд пользовательских задач (как среди сотрудников, так и среди клиентов). Кроме того, они смогут взаимодействовать друг с другом для решения этих задач.

По прогнозам топ-менеджера, наиболее продвинутых ИИ-агентов стоит ожидать в перспективе уже двух лет. Речь идет о мультизадачных андроидах с адаптивным поведением, способных к самообучению.

Однако, массовое использование ИИ-агентов спровоцирует нагрузку на действующие сети связи. Поэтому потребуется масштабное развитие ИТ-инфраструктуры.

ИИ агент анализирует данные и принимает оптимальное решение для выполнение той или иной задачи. Действует он при этом автономно, без участия пользователя. В отличие от ассистента, который реагирует на пользовательские запросы, агент сам инициирует действия и управляет процессом.