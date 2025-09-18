Россияне столкнулись с мошенниками под видом «школьных психологов»

Россияне столкнулись с новым видом мошенничества. Злоумышленники под видом школьных психологов сообщают родителям о том, что их ребенок якобы не прошел обязательное тестирование. Затем они рассылают ссылки на фишинговые сайты, замаскированные под государственные сервисы. Специалисты банка ВТБ рассказали подробнее о мошеннической схеме и последствиях действий таких «психологов».



При переходе по ссылке, злоумышленники получают доступ к личным данным и банковским аккаунтам. Во время следующего звонка они сообщают жертвам якобы об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, совершенные от их имени. Таким образом мошенники запугивают детей и их родителей. Под давлением пострадавшие выполняют все требования аферистов: включают видеозапись для «проверки» дома, собирают ценные вещи и деньги. Заканчивается все передачей имущества курьеру. Во время вступительных экзаменов мошенники использовали как повод заполучить личные данные жертв сбор информации для характеристики абитуриента.

Цель таких обзвонов — получить доступ к личным кабинетам государственных порталов, банков или использовать полученные данные в схемах социальной инженерии (звонки «из банка» с просьбой «подтвердить операцию»).

Проверить ссылку на фишинг можно на сайте банка в разделе «Безопасность» ВТБ Онлайн или в чат-ботах в мессенджерах «ВКонтакте» и MAX. Сотрудники банка могут звонить клиентам с номера 1000. Если звонок поступает с иного номера — это мошенники и брать трубку нельзя.