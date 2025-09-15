Юрий Слюсарь победил на выборах губернатора Ростовской области
На выборах губернатора Ростовской области победил Юрий Слюсарь, набрав 81,2% голосов. За его кандидатуру проголосовали более 1,5 млн избирателей. Об этом сообщает Центризбирком после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
У ближайшего соперника, коммуниста Евгения Бессонова, почти 9,2% при более 174 тыс. голосах.
В тройку вошел представитель ЛДПР Денис Фраш (около 3,5% и 66 тыс. голосов).
Замкнули список кандидатов эссер Сергей Косинов (почти 2,9% и 54,8 тыс. голосов) и представлявший Партию пенсионеров Юрий Климчнеко (2,5%, и 48,4 тыс. голосов).
В целом в выборах губернатора Ростовской области принял участие почти 61% избирателей.