ВТБ приобрел 13 тысяч планшетов у российской компании YADRO

ВТБ приобрел 13 тыс. планшетов KVADRA_T от российского разработчика YADRO. Обновление технической базы поспособствует улучшению взаимодействия с клиентами в офисах и на выезде.



Планшеты работают на операционной системе YADRO kvadraOS, которая адаптируется под задачи ВТБ, что и стало определяющим фактором в выборе этих устройств. Это позволяет обеспечить совместимость с сервисными приложениями банка.

В настоящее время обсуждаются дальнейшие этапы сотрудничества. Речь идет о поставке чехлов с клавиатурой и расширении парка устройств.

В 2023-2024 годах ВТБ приобрел более 50 тыс. устройств у российских производителей, включая YADRO, «Рикор» и «Аквариус». Закупленные планшеты KVADRA_T являются второй поставкой от YADRO после предыдущих 5 тыс. устройств.