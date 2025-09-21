В ЗЖМ и центре Ростова-на-Дону завершили испытания тепловых сетей
В центре и Западном жилом массиве Ростова-на-Дону завершился заключительный этап подготовки тепловых сетей – испытания на прочность и плотность. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЖКХ и энергетики.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В настоящее время завершается устранение выявленных дефектов с последующим заполнением системы водой и регулировкой циркуляции теплоносителя», – говорится в сообщении.
Восстановить подачу горячего водоснабжения в жилых домах с централизованной системой планируется завтра, 22 сентября.