Кампания Юрия Слюсаря обошлась «Единой России» в 62 млн рублей

Кандидат в губернаторы Ростовской области Юрий Слюсарь получил от «Единой России» 62,1 млн руб. на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету, основная часть средств направлена на агитационные материалы — 37,3 млн руб.

«На консультационные услуги потрачено 24 млн руб., на публичные массовые мероприятия — 5,6 тыс. руб. Сбор подписей депутатов и оплата труда сборщиков обошлись в 583 тыс. руб.»,— уточняется в отчетной документации.

Другие претенденты на губернаторский пост располагали меньшими бюджетами. Юрий Климченко от партии «Пенсионеры России» — 5,5 млн руб., Сергей Косинов от «Справедливой России — За правду» — 1,4 млн руб., Евгений Бессонов от КПРФ — 1 млн руб., Денис Фраш от ЛДПР — 500 тыс. руб.

Выборы губернатора Ростовской области прошли одновременно с избранием депутатов муниципалитетов региона.

