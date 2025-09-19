ВТБ использует собственную ИИ-защиту от мошенников

ВТБ запускает собственные ИИ-алгоритмы для защиты от мошенников. Они будут контролировать подозрительные операции, а также обеспечивать безопасность аккаунтов и защиту от социальной инженерии (идейного воздействия злоумышленников). Об этом на международном форуме Kazan Digital Week – 2025 рассказал заместитель президента, председателя правления ВТБ Вадим Кулик.



ИИ-алгоритмы анализируют финансовые характеристики, социально-демографические данные о пользователе, а также его транзакционную активность, перемещения и операции. Таким образом обнаруживаются попытки взлома аккаунта либо нетипичное поведение клиента, которое может быть обусловлено воздействием мошенников. При выявлении подобных сценариев к изучению конкретных ситуаций привлекаются профильные специалисты банка.

По словам топ-менеджера, ранее банк пользовался готовыми вендорскими решениями.