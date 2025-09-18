Донские депутаты предложили изменить систему оплаты электричества в СНТ
Донские депутаты предложили изменить систему расчета оплаты потерь энергии на общем имуществе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ). С соответствующим предложением парламентарии обратятся к федеральным властям, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Сейчас на собственников участков помимо расходов за потребление электроэнергии ложится и оплата потерь электроэнергии на общих для всего СНТ сетях. Расчет при этом ведется исходя из площади участка. Депутаты предлагают рассмотреть возможность утверждения порядка расчета оплаты пропорционально потребленному каждым собственником. Кроме того, депутаты просят упростить механизм передачи электрических сетей в сетевые организации.