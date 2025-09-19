Донской губернатор освободил от должностей двух заместителей и трех министров

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сегодня, 19 сентября, подписал указы об увольнении двух своих заместителей и трех министров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

От должностей освобождены первый заместитель Игорь Гуськов и заместитель губернатора Андрей Пучков. В отставку также отправлены министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

На церемонии вступления в должность, которая состоялась сегодня, глава региона Юрий Слюсарь сообщил о том, что правительство области завершает свою работу в прежнем составе и он приступает к формированию обновленной команды.

Константин Соловьев