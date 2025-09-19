Главные новости за 19 сентября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих подозреваемых в подготовке теракта. Федору Краснову, Любови Осиповой и Елене Шутовой вменяется ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30 — п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Самолет отправился из Санкт-Петербурга в Краснодар впервые с февраля 2022 года, когда был закрыт аэропорт Южной столицы. Согласно онлайн-табло Пулково, рейс SU 2954 компании «Аэрофлот» вылетел 19 сентября в 7:49.

Перезапуск бывших автомобильных заводов Toyota и General Motors в Санкт-Петербурге запланирован на 2026 год. По словам чиновника, сейчас собственники производственных площадок ведут переговоры с партнерами из дружественных стран.

Сотрудники ФСБ и таможни пресекли контрабанду особо крупной партии кокаина из Латинской Америки в Россию. В итоге в одном из контейнеров с бананами, прибывшем в морской порт Петербург на судне Cool Emerald из Эквадора, нашли 1500 брикетов с белым порошком.

Сайт аэропорта Пулково взломали, сейчас он недоступен. Технические специалисты приступили к его восстановлению. Ситуация не сказалась на работе воздушной гавани.

Полиция накрыла подпольную наркоплантацию в деревне Красная Мыза Волосовского района Ленинградской области. Там обнаружили 29 кустов конопли и свыше 800 граммов вещества растительного происхождения.

Группа компаний «ПСК» выкупила у группы «Самолет» 3 га земли рядом с Галерной гаванью. Застройщик планирует возвести на улице Шкиперский проток жилой комплекс бизнес-класса за 23 млрд рублей.

В воскресенье, 21 сентября, на Смоленском православном кладбище состоится церемония прощания с журналистом Максимом Максимовым, тело которого было найдено спустя двадцать лет после его гибели. Проститься с ним коллеги и близкие смогут в 12:00.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу подала иск с требованием признать банкротом ООО «Русское деловое общество» (РДО), основанное экс-кандидатом в губернаторы Северной столицы Марией Михайловой. Карточка появилась на сайте суда.

Производитель алкогольных напитков Ladoga подтвердил, что в отношении ее контрагентов проводятся проверочные мероприятия. Визит полиции связан с тем, что проданная в розничном магазине продукция бренда была обнаружена правоохранителями при проверке одного из заведений общепита Санкт-Петербурга.

Полиция задержала 70-летнего жителя Ленинградской области по подозрению в поджоге банкомата в городе Колтуши Всеволожского района. У него изъяли бутылку с горючей жидкостью и спички.

Водитель рейсового автобуса совершил наезд на пожилую женщину на перекрестке Институтского проспекта и проспекта Тореза. Позже она скончалась в больнице. Водителя автобуса задержали.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб «Балтика» на 10 тыс. рублей за кричалку болельщиков в адрес «Зенита» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Футбольные фанаты скандировали «"Зенит" — позор российского футбола».