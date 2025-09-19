ГК «ПСК» приобрела под строительство жилья 3 га земли около Галерной гавани

Группа компаний «ПСК» выкупила у группы «Самолет» 3 га земли рядом с Галерной гаванью. Застройщик планирует возвести на улице Шкиперский проток жилой комплекс бизнес-класс, сообщили в пресс-службе «ПСК».

Компания потратит 23 млрд рублей на возведение ЖК. Проектное финансирование предоставлено Сбербанком. «ПСК» вместе с территорией приобрело проект строительства четырех 12-этажных и двух 6-этажных зданий.

В планах застройщика также создание общественного пространства. «ПСК» предстоит реконструировать исторические здания. Открытие пространства запланировано на 2028 год.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что ГК «БестЪ» построит многофункциональный комплекс на месте НИАИ «Источник».

Татьяна Титаева