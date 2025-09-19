Пассажирский рейс Петербург — Краснодар вылетел из Пулково впервые с 2022 года

Самолет отправился из Санкт-Петербурга в Краснодар впервые с февраля 2022 года, когда был закрыт аэропорт Южной столицы. Согласно онлайн-табло Пулково, рейс SU 2954 компании «Аэрофлот» вылетел 19 сентября в 7:49 и должен приземлится в 12:25.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

При этом еще один рейс в столицу Кубани, DP 509 авиакомпании «Победа», отменен. Борт должен был вылететь из Пулково в 7:50. На субботу, 20 сентября, запланированы два рейса из Петербурга в Краснодар и один в обратном направлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 3 августа вновь запустили рейсы Санкт-Петербург — Геленджик.

Артемий Чулков