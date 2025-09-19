«Балтика» получила штраф за кричалку болельщиков в адрес «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал футбольный клуб «Балтика» на 10 тыс. рублей за кричалку болельщиков в адрес «Зенита» на матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

Команды 14 сентября сыграли вничью со счетом 0:0. На 27-й минуте матча после падения игрока «Балтики», фанаты калининграцев начали скандировать кричалку « "Зенит" —позор российского футбола», на которую обратили внимание в КДК РФС.

Артемий Чулков