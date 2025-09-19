Пенсионерка умерла после наезда автобуса в Выборгском районе, водителя задержали

Жительница Санкт-Петербурга в возрасте 70 лет скончалась в больнице после наезда автобуса на перекрестке Институтского проспекта и проспекта Тореза. После аварии полиция задержала водителя, который был за рулем общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Пешеход в возрасте 70 лет скончалась после госпитализации. Полиция задержала 52-летнего водителя автобуса.

Наезд на пенсионерку произошел на перекрестке поздним вечером 18 сентября. Водитель следовал по проезжей части улицы Курчатова в направлении от улицы Шателена в сторону 2-го Муринского проспекта. На перекрестке он повернул налево на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на пешехода.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионерка переходила дорогу на красный сигнал светофора и попал под колеса автобуса.

Татьяна Титаева