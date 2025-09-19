В Петербурге 21 сентября простятся с убитым 20 лет назад журналистом Максимовым

В воскресенье, 21 сентября, на Смоленском православном кладбище состоится церемония прощания с журналистом Максимом Максимовым, тело которого было найдено спустя двадцать лет после его гибели. Проститься с ним коллеги и близкие смогут в 12:00, сообщает «Фонтанка».

Фото: Валентин Илюшин, Коммерсантъ

О пропаже журналиста АЖУР (Агентство журналистских расследований) стало известно в конце июня 2004 года. В тот момент он готовил материал про незаконные методы работы местных силовиков. Спустя год сотрудника МВД по Северо-Западу Михаила Смирнова, которого тогда не раз обвиняли в причастности к смерти господина Максимова, арестовали, но позже оправдали и восстановили в должности.

Делом снова занялись почти через 20 лет, в 2023 году, криминалисты Следственного комитета по Северо-Западу вместе с представителями оперативной службы «М» ФСБ и управления уголовного розыска Петербурга. На этот раз им удалось собрать доказательную базу, указывающую на виновность экс-полковника милиции. Тогда петербургскому СК удалось задержать Смирнова и добиться его ареста. В 2024 году отставной полковник милиции признал свою вину и показал место захоронения журналиста. Спустя почти две недели усиленных раскопок под Петербургом удалось найти останки Максима Максимова.

В настоящий момент уголовное дело находится в производстве СК России. Полномочия на получение останков и дальнейшего захоронения Максима Максимова были переданы журналисту Евгению Вышенкову.

Софья Лощенова