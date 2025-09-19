Суд арестовал подозреваемых в подготовке теракта с подрывом машины в Петербурге

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих подозреваемых в подготовке теракта. Федору Краснову, Любови Осиповой и Елене Шутовой вменяется ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 3 ст. 30 — п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по версии следствия, с августа по сентябрь украинские спецслужбы вербовали фигурантов для совершения теракта. Их убедили самостоятельно собрать взрывное устройство из полученных через курьера деталей. Однако оперативники опередили злоумышленников, заменив СВУ на муляж.

Устройство хранили сначала на Волковском кладбище, позднее — в квартире одного из предполагаемых террористов — до тех пор, пока Краснов, получив инструкции от кураторов, не перевез его из своего жилища до парка «Сосновка», где разместил под указанным ему автомобилем на Учительской улице. Осипова и Шутова, как считает следствие, контролировали происходящее, находясь неподалеку. Всех троих задержали на месте.

Суд отправил подозреваемых в СИЗО на срок до 10 ноября. При этом Шутова и Осипова были против ареста, а Краснов оставил решение на усмотрение суда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по версии правоохранительных органов, подозреваемые готовили подрыв автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий Петербурга.

Андрей Цедрик