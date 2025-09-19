ФНС подала иск о банкротстве к компании экс-кандидата в губернаторы Петербурга

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу подала иск с требованием признать банкротом ООО «Русское деловое общество» (РДО), основанное экс-кандидатом в губернаторы Северной столицы Марией Михайловой. На карточку на сайте суда обратил внимание «Деловой Петербург».

Основной вид деятельности ООО, по данным Rusprofile, —организация отдыха и развлечений. Выручка за 2024 год составила 31 млн рублей. Прибыль — 6 млн рублей. Единственным учредитель и гендиректор — Карина Патрушева. На сайте РДО говорится, что некоммерческая организация создана с целью развития предпринимательства в России.

Мария Михайлова выдвигалась на губернаторских выборах в 2024 году от партии «Родина», но сняла кандидатуру, присоединившись к команде Александра Беглова. В 2013 году она открыла несколько СМИ, вошедших впоследствии в холдинг «Патриот» Евгения Пригожина. С 2023 года госпожа Михайлова — член Экспертного совета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге завели уголовное дело о вымогательстве у экс-кандидата в губернаторы, предположительно, речь шла о Марии Михайловой.

Артемий Чулков